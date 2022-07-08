اجتماع في "الشؤون الاجتماعية" حضره ممثلون لجهات دوليّة.. ما هدفه؟

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عُقِدَ في وزارة الشؤون الإجتماعية إجتماع ضمّ وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور الحجّار و ممثلي وزارة الداخلية والبلديات العميد محمد الشيخ والعقيد طارق مكنّا، بالإضافة إلى ممثل مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين أياكي إيتو وممثل برنامج الامم المتحدة الانمائي ميلاني هوشتاين ومنظّمات الأمم المتحدة المتخصّصة من برنامج الغذاء العالمي الـWFP واليونيسف و OCHA، بالإضافة إلى فريق تقني مؤلّف من الدكتورة علا بطرس، إيلينا سيلين وجاد غصن، لتحديث الخريطة الجغرافية للبرامج الانمائية المخصّصة للمجتمعات المضيفة (اللبنانيين) وفق معيار الهشاشة ومؤشر الحرمان المتعدّد الابعاد وكثافة وجود النازحين السوريين واللاجئين الفلسطنيين في منطقة معيّنة.وللمرة الأولى منذ العام 2015، وبعد أشهرٍ من الإجتماعات والتشاور نظراً لازدياد الفقر وتدهور الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية، تمّ تحديث الخريطة ورُفِع عدد المناطق الجغرافيّة ضمن خطة لبنان للإستجابة للأزمة ال LCRP، من 251 إلى 332 منطقة جغرافيّة.