Advertisement

لبنان

اجتماع في "الشؤون الاجتماعية" حضره ممثلون لجهات دوليّة.. ما هدفه؟

Lebanon 24
08-07-2022 | 06:36
A-
A+
Doc-P-969556-637928843752837596.jpg
Doc-P-969556-637928843752837596.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عُقِدَ في وزارة الشؤون الإجتماعية إجتماع ضمّ  وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور الحجّار و ممثلي وزارة الداخلية والبلديات العميد محمد الشيخ والعقيد طارق مكنّا، بالإضافة إلى ممثل مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين أياكي إيتو وممثل برنامج الامم المتحدة الانمائي ميلاني هوشتاين ومنظّمات الأمم المتحدة المتخصّصة من برنامج الغذاء العالمي الـWFP واليونيسف و OCHA، بالإضافة إلى فريق تقني مؤلّف من الدكتورة علا بطرس، إيلينا سيلين وجاد غصن، لتحديث الخريطة الجغرافية للبرامج الانمائية المخصّصة للمجتمعات المضيفة (اللبنانيين) وفق معيار الهشاشة ومؤشر الحرمان المتعدّد الابعاد وكثافة وجود النازحين السوريين واللاجئين الفلسطنيين في منطقة معيّنة.
Advertisement

وللمرة الأولى منذ العام 2015، وبعد أشهرٍ من الإجتماعات والتشاور نظراً لازدياد الفقر وتدهور الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية، تمّ تحديث الخريطة ورُفِع عدد المناطق الجغرافيّة ضمن خطة لبنان للإستجابة للأزمة ال LCRP، من 251 إلى 332 منطقة جغرافيّة.

 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2022-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:55 | 2022-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:44 | 2022-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:49 | 2022-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:36 | 2022-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:00 | 2022-07-08
12:23 | 2022-07-08
12:03 | 2022-07-08
11:57 | 2022-07-08
11:53 | 2022-07-08
11:52 | 2022-07-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website