منتدى الأعمال الدولي ينطلق في جورجيا... تعزيز فرص الإستثمار رغم الأزمات

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نظّم المجلس العالمي للأعمال والتجارة بالتعاون مع غرفة التجارة الجورجية اللبنانية منتدى الأعمال الدولي في جورجيا بهدف توفير فرص استثمارية جديدة للبنان خاصّة في الأوقات العصيبة التي يشهدها الإقتصاد اللبناني.انعقد المنتدى على مدى 3 أيام في القاعة التاريخية في فندق بيلتمور، التي كانت البرلمان السابق ايام الاتحاد السوفياتي في تبليسي، وشارك فيه ممثلون عن وزارة الخارجية الجورجية، وزارة الاقتصاد والسياحة والزراعة بالإضافة لغرفة التجارة الجورجية وغيرها من الجهات الرسمية التي أجمعت وأثنت عبر المشاركين الرسمين على دور غرفة التجارة الجورجية اللبنانية بتفعيل العلاقات التجارية والاستثمارية. كما شارك رجال أعمال ومستثمرون من لبنان، مصر، الاردن، لاتفيا، الهند، الولايات المتحدة وقبرص بالإضافة لعدد من الدول الأخرى.واعتبر حكمت أبو زيد، نائب رئيس شركة OMT والرئيس الفخري لغرفة التجارة الجورجية اللبنانية، أن هذا المنتدى يأتي استكمالاً لما بدأته الغرفة من نشاطات في السابق وأن هناك مسؤولية وطنية "تجعلنا نسعى لخلق أسواق جديدة للبنان خاصةّ للخروج من الأزمة".اضاف" أتينا لنعيد عجلة الحياة الى العلاقات الثنائية بين جورجيا ولبنان وانطلاقاً من حسّ المسؤولية الوطنية التي تحتّم علينا عدم الاستسلام. نسعى اليوم إلى تصدير الإبداع اللبناني في كل المجالات : الموضة وصناعة الألبسة، الثقافة، تكنولوجيا المعلومات، المسرح، النبيذ اللبناني، العرق اللبناني، المأكولات والصناعات الغذائية والمطبخ اللبناني.وختم أبوزيد يقول: إن الصراعات الدولية تزداد اليوم، ومعها تكبر التحديات. الحرب تهدد اوروبا. ونحن كغرفة تجارة نعتبر أن لا خلاص إلا بالسعي إلى تحقيق السلام والاستقرار في كل البلدان ... وهذا هو المدخل الى النمو والاقتصاد والازدهار".بدوره اعتبر قنصل لبنان في جورجيا، ورئيس غرفة التجارة الجورجية اللبنانية والمجلس العالمي للاعمال والتجارة الدكتور أنستاس المرّ "أنه على مدى السنوات السبع الماضية ، انتقلنا من حدث إلى آخر ولكننا انتقلنا أيضًا من إنجاز إلى آخر: العقارات والاستثمارات وتجارة السلع والخدمات والأغذية والمشروبات ومبادرات السفر والسياحة هي من بين المبادرات العديدة التي قمنا بها وسهّلنا حصولها. لدينا شراكة جديدة مع العديد من الشركات بالإضافة إلى العديد من المشاريع القادمة في العقارات والطاقة المتجددة والصديقة للبيئة والزراعة والسياحة. كما شكر الرئيس الفخري للغرفة حكمت أبو زيد على جهوده ودوره في المساهمة في إنجاح المنتدى.تلا حفل الافتتاح لقاءات استمرّت على يومين حيث التقى خلالها رجال أعمال لبنانيين بنظرائهم الجورجيين .الجدير ذكره هو أن هذا هو المؤتمر الثاني الذي تنظمّه غرفة التجارة الجورجية اللبنانية والذي يأتي استكمالاً للنشاطات التي بدأتها عام 2019 .