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لبنان

بيان هامّ للامن العام حول جوازات السفر البيومترية... ماذا في التفاصيل؟

Lebanon 24
08-07-2022 | 07:10
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صدر عن المديرية العامة للامن العام البيان التالي:
 
 
بسبب إضراب موظفي الإدارات العامة وتعذر الإستحصال على بيانات قيد إفرادية جديدة، وتسهيلاً منها للمواطنين طالبي جوازات السفر البيومترية حصراً الذين لديهم موعد على المنصة ويستوفون الشروط المحددة، تُعلن المديرية العامة للأمن العام عن قرارها السماح بإستقبال طلبات إبدال هذه الجوازات، بإستثناء جوازات السفر موضوع بلاغات الفقدان، دون وجوب تقديم بيان قيد إفرادي جديد.
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أمّا من يتقدّم لطلب جواز سفر بيومتري للمرّة الأولى، فيتوجب عليه ضم بيان قيد افرادي لا يعود تاريخ إصداره لأكثر من سنة، أو بيان قيد افرادي صادر بعد عام 2017 ومُصادق عليه وفقاً للأصول ضمن فترة لا تزيد عن الثلاثة أشهر.
 
 
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