المغتربون متفاجئون!

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تبدو لافتة جدا الحركة الاغترابية نحو لبنان خلال الموسم الاصطيافي الحالي، اذ ان اعداد المغتربين الذين قرروا تمضية عطلتهم في لبنان جاءت كبيرة جدا.لكنهم وخلال جولاتهم على أقاربهم واهاليهم، يتفاجأ المغتربون بحسن الضيافة والكرم المستمر عند الاهالي على رغم الضائقة المعيشية الكبيرة.فمعظم الاقارب الذين يزورهم المغتربون يحرصون على اكرامهم واعداد الولائم لهم التي تتضمن مختلف الأطعمة والأطباق اللبنانية التي يشتاق اليها المغتربون.وفي ذلك اشارة واضحة الى ان اللبناني حتى لو كان في مرحلة اقتصادية دقيقة جدا لا يمكنه ان يتخلى عن عاداته وتقاليده التي هي سبب فرحه وابتسامته.