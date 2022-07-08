Advertisement

لبنان

المغتربون متفاجئون!

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
08-07-2022 | 07:23
A-
A+
Doc-P-969565-637928870665306863.jpg
Doc-P-969565-637928870665306863.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

تبدو لافتة جدا الحركة الاغترابية نحو لبنان خلال الموسم الاصطيافي الحالي، اذ ان اعداد المغتربين الذين قرروا تمضية عطلتهم في لبنان جاءت كبيرة  جدا.
لكنهم وخلال جولاتهم على أقاربهم واهاليهم، يتفاجأ المغتربون بحسن الضيافة والكرم المستمر عند الاهالي على رغم  الضائقة المعيشية الكبيرة.
Advertisement

فمعظم الاقارب الذين يزورهم المغتربون يحرصون على اكرامهم واعداد الولائم لهم التي تتضمن مختلف الأطعمة والأطباق اللبنانية التي يشتاق اليها المغتربون.

وفي ذلك اشارة واضحة الى ان  اللبناني حتى لو كان في مرحلة اقتصادية دقيقة جدا لا يمكنه ان يتخلى عن عاداته وتقاليده التي هي سبب فرحه وابتسامته.

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2022-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:55 | 2022-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:44 | 2022-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:49 | 2022-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:36 | 2022-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:00 | 2022-07-08
12:23 | 2022-07-08
12:03 | 2022-07-08
11:57 | 2022-07-08
11:53 | 2022-07-08
11:52 | 2022-07-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website