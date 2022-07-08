بري عرض الأوضاع العامة مع السفيرة الفرنسية

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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة السفيرة الفرنسية لدى لبنان آن غريو حيث جرى عرض للاوضاع العامة والمستجدات والعلاقات الثنائية اللبنانية الفرنسية .كما استقبل رئيس المجلس ممثل منظمة الامم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في لبنان إدوارد بيجبدير (EDOUARD BEIGBEDER ) في زيارة برتوكولية بعد تعيينه ممثلاً للمنظمة في لبنان الزيارة كانت مناسبة اطلع فيها بيجبدير رئيس المجلس على برامج عمل اليونسيف في لبنان وعملها لاسيما مجالات التعاون مع مجلس النواب .الرئيس بري استقبل بعد الظهر سفير بلجيكا هوبير كورمان في زيارة وداعية بمناسبة إنتهاء مهامه الدبلوماسية كسفير لبلاده لدى لبنان .على صعيد آخر ولمناسبة عيد الأضحى المبارك تلقى رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري برقية تهنئة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اعرب فيها عن الحاجة الى استحضار روح التضامن والترابط بين شعوب الأمة وصولاً الى مستقبل يسوده السلام والرخاء بين جميع المسلمين حول العالم .كما تلقى رئيس المجلس عدد من برقيات التهنئة وفي هذا الإطار تلقى برقية من رئيس المجلس الوطني الإتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة صقر غباش ، ومن رئيس مجلس الشورى في سلطنة عمان خالد بن هلال بن ناصر المعولي ، امين عام الجمعية البرلمانية الاسيوية محمد رضا ماجدي ، نائب رئيس العراقي السابق اياد علاوي ، ومن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية .