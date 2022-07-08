تطوّر جديد بقضية انفجار المرفأ.. ماذا تبلّغ القاضي طارق البيطار؟

ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أنّ " المحقق العدلي في جريمة إنفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار حضر الى مكتبه في قصر العدل في بيروت، وتبلغ مضمون عدد من دعاوى الرد ونقل الملف من عهدته المقدمة من مدعى عليهم وموقوفين في القضية".

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يذكر أنها المرة الأولى التي يحضر فيها البيطار الى مكتبه منذ 23 كانون الأول 2021 اثر تبلغه دعوى رده المقدمة من النائبين غازي زعيتر وعلي حسن خليل.