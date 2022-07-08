دوريّات أمنية في النبطية.. ما السبب؟

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كثفت المديرية الإقليمية لأمن الدولة في النبطية دورياتها في مدينة النبطية باشراف رئيس المديرية المقدم طالب فرحات وتوجيهاته، عشية عيد الأضحى للحفاظ على الامن والاستقرار وحماية المساجد التي يؤمها المصلون صبيحة العيد، على ان تستمر هذه الدوريات طوال الليل وساعات الفجر.وجالت الدوريات على الافران للتأكد من بيعها الخبز بالسعر الرسمي عشية العيد، ولمعرفة ما اذا كان الطحين قد نفذ منها. كذلك، هدفت الدوريات لمعرفة ما إذا كانت الأفران تعمل بشكل طبيعي.