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لبنان

دورية لامن الدولة جالت على الافران في قضاء البترون

Lebanon 24
08-07-2022 | 08:38
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جالت دورية من مكتب المديرية العامة لامن الدولة في البترون على الافران في القضاء، للتأكد من استهلاك الطحين المتوافر لديهم والالتزام بتسليم الخبز إلى المواطنين وعدم الاحتكار. ولم تسجل أية مخالفات.
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