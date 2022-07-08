دورية لامن الدولة جالت على الافران في قضاء البترون

جالت دورية من مكتب المديرية العامة لامن الدولة في البترون على الافران في القضاء، للتأكد من استهلاك الطحين المتوافر لديهم والالتزام بتسليم الخبز إلى المواطنين وعدم الاحتكار. ولم تسجل أية مخالفات.

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