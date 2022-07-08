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لبنان

فرونتسكا استقبلت وفد جمعية الموظفين الدوليين السابقين

Lebanon 24
08-07-2022 | 09:18
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استقبلت اليوم المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان السيدة يوانا فرونتسكا في مكتبها في بعبدا وفدا من جمعية الموظفين الدوليين السابقين في الأمم المتحدة UN-AFICS ضم الدكتور حسن شريف، رئيس الجمعية والسيدة عبلة القاضي نائبة الرئيس والاعضاء الدكتور خالد الرفاعي والسيد ميشال غية والسيدة ابتسام غرزالدين ومسؤول العلاقات العامة لدى الجمعية نبيل ابو ضرغم. 
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وتركز البحث حول نشاط الجمعية في لبنان وبرنامج عملها. 
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