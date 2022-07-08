فرونتسكا استقبلت وفد جمعية الموظفين الدوليين السابقين

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استقبلت اليوم المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان السيدة يوانا فرونتسكا في مكتبها في بعبدا وفدا من جمعية الموظفين الدوليين السابقين في الأمم المتحدة UN-AFICS ضم الدكتور حسن شريف، رئيس الجمعية والسيدة عبلة القاضي نائبة الرئيس والاعضاء الدكتور خالد الرفاعي والسيد ميشال غية والسيدة ابتسام غرزالدين ومسؤول العلاقات العامة لدى الجمعية نبيل ابو ضرغم.وتركز البحث حول نشاط الجمعية في لبنان وبرنامج عملها.