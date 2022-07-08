الجيش: إطلاق طلقات مدفعية خلبية خلال عيد الأضحى المبارك

صدر عن قيادة الجيش ــــ مديرية التوجيه البيان الآتي:



لمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، ستقوم وحدات من الجيش في محافظات: بيروت، الجنوب والشمال، بإطلاق طلقَتَيْ مدفعيّة عند صباح يوم العيد إيذاناً بموعد صلاة العيد، وطلقة واحدة خلال أيام العيد عند توقيت صلاتَيْ الظهر والعصر بتواريخ 10،9 و11 / 7 / 2022.

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