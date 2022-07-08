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لبنان

بيان لبعثة الإتحاد الأوروبي لمراقبة الإنتخابات... هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
08-07-2022 | 09:31
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أعلنت بعثة الإتحاد الأوروبي لمراقبة الإنتخابات، في بيان، انها نظمت مع يعثة الإتحاد الأوروبي في لبنان، اليوم، "طاولة مستديرة مع مختلف المحاورين من السلطات اللبنانية إلى ممثلين من الأحزاب السياسية، المجتمع المدني، المنظمات الدولية ووسائل الإعلام. والهدف يكمن في اكتشاف الطرق الممكنة لتطبيق توصيات البعثة لتحسين العملية الإنتخابية في البلاد".
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عاد ممثلو بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الإنتخابات إلى بيروت في الأيام الأخيرة جزءا من منهجيتهم. 
 
وفي مؤتمر صحافي الإثنين الماضي، قدم رئيس البعثة جورج هولفيني الى العلن التقرير النهائي للبعثة، إضافة إلى تحليل مفصل للعملية الانتخابية، يشمل 23 توصية".
 
وبعد المؤتمر، عقدت اجتماعات ثنائية بين رئيس البعثة وأعضائها مع مختلف المحاورين، من السلطات اللبنانية العليا إلى الأحزاب السياسية المختلفة، اضافة الى ممثلي المجتمع المدني "لتقديم التقرير النهائي اليهم".
 
وقال نائب رئيس البعثة ياريك دوماينسكي: "خلال النقاش اليوم حول الطاولة المستديرة، ناقش المحاورون المدعوون من بعثة الإتحاد الأوروبي لمراقبة الإنتخابات التوصيات، لمحاولة تقويم الى اي مدى وكيف يمكن تطبيق هذه التوصيات في المستقبل القريب".
 
وشدد على أن "هذه التوصيات هي أهم مساهمة تقدمها البعثة الى البلد، ونقطة الإنطلاق للإصلاحات الانتخابية المحتملة في المستقبل".
 
وختم: "الإتحاد الأوروبي على أتم الإستعداد لدعم لبنان من أجل تنفيذ التوصيات وتعزيز العمليات الانتخابية وتحسينها في المستقبل".
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