أسلحة والات حادة... ما الذي يحصل في الميناء؟

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع اشكال فردي في منطقة الميناء، تم خلاله استخدام الاسلحة والالات الحادة ما ادى الى اصابة شخصين تم نقلهما الى احد مستشفيات المنطقة.

وفر مطلقو النار الى جهة مجهولة.