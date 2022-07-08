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لبنان

أسلحة والات حادة... ما الذي يحصل في الميناء؟

Lebanon 24
08-07-2022 | 10:05
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع اشكال فردي في منطقة الميناء، تم خلاله استخدام الاسلحة والالات الحادة ما ادى الى اصابة شخصين تم نقلهما الى احد مستشفيات المنطقة.
 
وفر مطلقو النار الى جهة مجهولة.
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