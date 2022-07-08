نائب سابق في ذمة الله

توفي، اليوم الجمعة، النائب السابق غسان الأشقر عن عمر ناهز الـ 85 سنة.



وتمثّل الأشقر في المجلس النيابي ما بين عامي 1992 و 2005، عن الحزب القومي السوري الإجتماعي.

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