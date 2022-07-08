Advertisement

لبنان

نائب سابق في ذمة الله

Lebanon 24
08-07-2022 | 11:09
A-
A+
Doc-P-969609-637929007128581992.jpg
Doc-P-969609-637929007128581992.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توفي، اليوم الجمعة، النائب السابق غسان الأشقر عن عمر ناهز الـ 85 سنة.

وتمثّل الأشقر في المجلس النيابي ما بين عامي 1992 و 2005، عن الحزب القومي السوري الإجتماعي.
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ميقاتي: حكومتنا تواصل عملها في سبيل معالجة الملفات الكثيرة المطروحة بروح التعاون الايجابي بالتوازي مع تعاون مماثل مع المجلس النيابي من أجل اقرار مشروع قانون الموازنة وعدة مشاريع اصلاحية
lebanon 24
09/07/2022 06:20:35 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم: إن لم تتشكل الحكومة فلا يحق لأحد في المجلس النيابي محاسبة أحد
lebanon 24
09/07/2022 06:20:35 Lebanon 24 Lebanon 24
"تكتل نواب التغيير" دعا المجلس النيابي إلى وقفة تاريخية لصالح الناس
lebanon 24
09/07/2022 06:20:35 Lebanon 24 Lebanon 24
خلف: لن نقبل بحكومة تختزل المجلس النيابي
lebanon 24
09/07/2022 06:20:35 Lebanon 24 Lebanon 24

غسان الأشقر

المجلس النيابي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2022-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:55 | 2022-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:36 | 2022-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:44 | 2022-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:49 | 2022-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:29 | 2022-07-08
22:32 | 2022-07-08
22:42 | 2022-07-08
23:12 | 2022-07-08
23:06 | 2022-07-08
22:57 | 2022-07-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website