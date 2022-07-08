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لبنان
حاولا نشل حقيبة إحدى السيّدات.. وهذا ما حل بهما
Lebanon 24
08-07-2022
|
11:24
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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:
من خلال عمليات الرّصد والمراقبة لعمليات السّلب والنشل ضمن مدينة بيروت، تمكّنت دورية من مفرزة استقصاء شرطة بيروت بتاريخ 6-7-2022 من توقيف شخصَين على متن درّاجة آلية، بالجرم المشهود، في أثناء محاولتهما نشل حقيبة يد إحدى المواطنات، وهما كلّ من:
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م. ر. (مواليد 1993، لبناني)
م. ر. (مواليد 1997، لبناني)
سُلّما مع الدرّاجة المضبوطة الى فصيلة البسطة، لإجراء المقتضى القانوني بحقهما.
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