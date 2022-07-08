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لبنان

البزري عرض وجرادة الأوضاع المعيشية والسياسية

Lebanon 24
08-07-2022 | 11:52
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استقبل النائب الدكتور عبد الرحمن البزري النائب الدكتور إلياس جرادة يرافقه المهندس وسام رزق في زيارة تهنئة بعيد الأضحى المبارك، حيث تناول البحث "الأوضاع السياسية والحياتية والإقتصادية في لبنان، والوضع المعيشي الصعب الذي يعاني منه المواطن اللبناني، وسبل تفعيل التعاون داخل المجلس النيابي من أجل اجتراح الحلول الممكنة للتخفيف من وطأة أعباء الأزمة عن كاهل المواطنين"، بحسب بيان لمكتب البزري.
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