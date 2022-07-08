Advertisement

لبنان

ألفا وفواتير الخطوط الثابتة... هذا ما يجب أن تعرفونه

Lebanon 24
08-07-2022 | 11:53
A-
A+
Doc-P-969626-637929033420815536.jpg
Doc-P-969626-637929033420815536.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن ألفا بيانًا يتعلق بفواتير الخطوط الثابتة وجاء فيه:
 
تحيط شركة ألفا مشتركيها في الخطوط الثابتة أن الفواتير التي تغطي الفترة الممتدة بين شهري حزيران وتموز حسب دورة فاتورة كل مشترك، تلحظ التالي:
Advertisement
- فوترة الإستهلاك الفعلي للمشترك عن حزيران وفق سعر الصرف الرسمي 1515.
- فوترة الإشتراك الشهري والخدمات عن تموز على التعرفة الجديدة وفق صيرفة بعد قسمها على 3 أي خفضها بنسبة 67 بالمئة عملا بقرار مجلس الوزراء رقم 155، علما أن هذه الإشتراكات والخدمات تُدفع مسبقا بحسب العقد الموقع مع المشترك.
ويبقى فريق ألفا في خدمة المشتركين للرد على اي استفسارات على منصاتنا على مواقع التواصل والــ111.

لبنان

إقتصاد

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2022-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:55 | 2022-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:36 | 2022-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:44 | 2022-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:49 | 2022-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:29 | 2022-07-08
22:32 | 2022-07-08
22:42 | 2022-07-08
23:12 | 2022-07-08
23:06 | 2022-07-08
22:57 | 2022-07-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website