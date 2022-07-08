ألفا وفواتير الخطوط الثابتة... هذا ما يجب أن تعرفونه

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صدر عن ألفا بيانًا يتعلق بفواتير الخطوط الثابتة وجاء فيه:تحيط شركة ألفا مشتركيها في الخطوط الثابتة أن الفواتير التي تغطي الفترة الممتدة بين شهري حزيران وتموز حسب دورة فاتورة كل مشترك، تلحظ التالي:- فوترة الإستهلاك الفعلي للمشترك عن حزيران وفق سعر الصرف الرسمي 1515.- فوترة الإشتراك الشهري والخدمات عن تموز على التعرفة الجديدة وفق صيرفة بعد قسمها على 3 أي خفضها بنسبة 67 بالمئة عملا بقرار مجلس الوزراء رقم 155، علما أن هذه الإشتراكات والخدمات تُدفع مسبقا بحسب العقد الموقع مع المشترك.ويبقى فريق ألفا في خدمة المشتركين للرد على اي استفسارات على منصاتنا على مواقع التواصل والــ111.