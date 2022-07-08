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لبنان

حاولا سرقة حقيبة إحدى السيدات...فتم توقيفهما بالجرم المشهود

Lebanon 24
08-07-2022 | 12:03
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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: "من خلال عمليات الرصد والمراقبة لعمليات السلب والنشل ضمن مدينة بيروت، تمكنت دورية من مفرزة استقصاء شرطة بيروت بتاريخ 6-7-2022 من توقيف شخصين على متن دراجة آلية، بالجرم المشهود، في أثناء محاولتهما نشل حقيبة يد إحدى المواطنات، وهما كل من: 
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- م. ر. (مواليد 1993، لبناني)
- م. ر. (مواليد 1997، لبناني)
 
سلما مع الدراجة المضبوطة الى فصيلة البسطة، لإجراء المقتضى القانوني بحقهما".
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