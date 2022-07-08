بأجواء من الأمل الذي يحارب اليأس ... مهرجانات "مدينة الشمس" تنطلق (فيديو)

بأجواء من الأمل الذي يحارب اليأس والفرح الذي يقف في وجه كل الخيبات والصعوبات، افتتحت في هذا اللحظات مهرجانات بعلبك الدولية.

وافتتحت رئيسة لجنة مهرجانات بعلبك الدولية السيدة نايلة دو فريج المهرجان حيث الجمهور على موعد مع أمسية راقية للفنانة سمية بعلبكي التي ستؤدي اغان مختارة لفنانين كبار تركوا بصمتهم على الساحة اللبنانية والعربية أمثال وديع الصافي وصباح وكوكب الشرق "أم كلثوم".

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وستكون المهرجانات على موعدٍ مع الروك بإحدى نسخه المحلية مع فرقة "أدونيس" في 10 الجاري، تليها مباشرةً في اليوم التالي أمسية فلامنكو مطعّم بقليل من الجاز مع عازف الغيتار الإسباني خوسيه كويفيدو وفرقته Bolita. أما الأمسية الرابعة والختامية (17/7) تحمل طابعاً استثنائياً من حيث الشكل والمضمون، إذ يقدّمها عازف البيانو الكلاسيكي سيمون غرَيشي (سبق أن زار لبنان لتقديم ريسيتال بيانو) الذي لديه أصول لبنانية ومكسيكية ويعيش في فرنسا حالياً ويحمل جنسيّتها.

وتقام مهرجانات بعلبك منذ عام 1955 حيث يجمع محبي الفن من جميع أنحاء العالم.



