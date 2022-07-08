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لبنان

في الجومة... امرأة حاولت طعن رجل برقبته بإبرة!

Lebanon 24
08-07-2022 | 15:08
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أقدمت إمرأة بمحاولة الإعتداء على أحد المواطنين على طريق وطى بلدة البرج بمنطقة الجومة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وفي التفاصيل، كانت السيدة تحملُ بيدها إبرة وحاولت طعن رجل برقبته لينجو منها بأعجوبة، فيما تمكنت هي من الفرار.
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وناشدَ الأهالي الأجهزة الأمنية وشعبة المعلومات بضرورة تمشيط المنطقة للقبض عليها.
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