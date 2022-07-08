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لبنان

اجتماع في طرابلس لـ"المجلس الوطني لرفع الاحتلال الايراني": تعيين علوش أمينًا عامًا للمجلس

Lebanon 24
08-07-2022 | 15:40
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عقد "المجلس الوطني لرفع الاحتلال الايراني عن لبنان"، اجتماع عمل في دارة النائب السابق مصطفى علوش في طرابلس، بمشاركة المكتب السياسي وأعضاء من الهيئة العامة، من داخل وخارج لبنان وعبر التقنية الرقمية، وبحث المجتمعون في مستجدات الوضع الداخلي والإستحقاقات المقبلة، كما وتم البحث في الخطوات العملية التي سوف يقوم بها المجلس لتفعيل عمله على الساحتين الداخلية والخارجية.
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وقد تم التوافق على تعيين علوش أمينا عاما للمجلس الوطني، يشاركه العمل في الأمانة العامة كل من السادة: رودريغ نوفل، سيرج بوغاريوس، بيار عقل، عطالله وهبي، غسان مغبغب، شفيق بدر، خالد نصولي، اركان الحاج شحادة، رالف غضبان، مياد حيدر، عبد الرحمن بشيناتي وكفاح فرحات.

كما وتم الاتفاق على متابعة اجتماعات المجلس الوطني في المناطق لطرح الثوابت التي شكل على أساسها، كما سيتم الإعلان تباعا عن النشاطات التي سيقوم بها من خلال عمل الأمانة العامة.

وتقدم المجلس الوطني من اللبنانيين بأطيب التهاني والتمنيات في مناسبة حلول عيد الضحى المبارك.
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