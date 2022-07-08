فوضى في مكاتب تعبئة خطوط الخليوي

تعيش مكاتب تعبئة خطوط الهاتف الخليوي، بالبطاقات المسبقة الدفع حالة من الفوضى، فالأسعار تتراوح بين 180 ألف ليرة و200 ألف ليرة لباقة التشريج عينها، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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