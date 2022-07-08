رهانات تدور في الفراغ

شغل اغتيال رئيس وزراء اليابان الوسط الاعلامي والسياسي في لبنان، وكأنه حدث محلي، وتزايدت الرهانات والاستنتاجات التي تدور في الفراغ كالعادة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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