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لبنان

تدخُّل فرنسي بدعم أميركي يُنقذ مفاوضات الترسيم من الانهيار

Lebanon 24
08-07-2022 | 17:24
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أبلغت أوساط دبلوماسية في بيروت "السياسة" الكويتية أن "الفرنسيين تواصلوا مع الجانب الأميركي على وجه السرعة، للضغط على إسرائيل، لمنعها من الرد عسكرياً على مسيرات الحزب، الأمر الذي كان سيؤدي إلى الإطاحة بكل ما يتصل بعملية الترسيم. وعلى هذا الأساس جاء الطلب الأميركي والفرنسي للحكومة اللبنانية، بضرورة إصدار بيان، يتبرّأ من فعلة "حزب الله".
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وكشفت أن "فرنسا والولايات المتحدة تحركتا بسرعة لتهدئة الموقف، وعدم خروج الأمور عن السيطرة، باتصالات قامت بها سفيرتا البلدين في بيروت، غداة الاتصال التحذيري الذي أجراه الوسيط الأميركي في مفاوضات الترسيم أموس هوكشتاين مع نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس بو صعب". (السياسة الكويتية)
المصدر: السياسة الكويتية
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