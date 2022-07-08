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لبنان
أزمة الطحين والرغيف الى الواجهة.. ووزير الاقتصاد يطمئن
Lebanon 24
08-07-2022
|
22:32
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عاد الحديث عن أزمة الطحين والرغيف بعد مؤتمر صحافي عقده وزير الاقتصاد امين سلام وفي ظل حديث عن شح وتقنين بمادة الطحين. وطمأن الوزير سلام ان 40 ألف طن من الطحين ستصل خلال الاسبوعين المقبلين ليكون موسم الصيف هادئًا الا انه تحدث في الوقت عينه عن أنّ التقارير تقول ان التهريب وصل الى نسبة 40%.
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واعلن انه تسلم كتاباً من البنك الدولي يُعلمه بأنّ بعثة رفيعة المستوى من البنك ستزور بيروت في الفترة ما بين 18 تموز و26 تموز، تهدف إلى توفير الدعم الفنّي لتفعيل مشروع الاستجابة الطارئة لإمدادات القمح على وجه التحديد. وستتابع مسار التصديق البرلماني على المشروع، وتقدّم الدعم لوزارتَي الاقتصاد والمال لإنهاء المتطلبات الضرورية لفعالية المشروع، بما في ذلك خطة المشتريات ودليل العمليات والاتفاقيات الإدارية.
وشدّد سلام على "ثقة لبنان بأنّ هذا المشروع الطارئ الذي نعمل جاهدين لتطويره ونجاحه سيؤمن الاستقرار في استيراد مادة القمح وخاصة أنّ دول الشرق الأوسط، ولبنان في طليعتها، في خطر محدق بشأن تأمين القمح في الأشهر المقبلة نتيجة الحرب الروسية - الأوكرانية وسيؤمّن شبكة أمان غذائي متمثلة بالخبز للمواطنين ضمن برنامج يرشّد وينظّم الدعم لحماية المستهلك ويحافظ على سعر مدعوم للخبز في ظلّ الظروف الاقتصادية القاهرة والقدرة الشرائية المتدنية.
واعتبر ممثـل أفـران البقـاع وعضو نقابة افران بيروت وجبل لبنان عباس حيدر في حديث اذاعي أن "الكلام انتهى بعدما عقدنا العديد من الاجتماعات والوقفات الاحتجاجية وبشكل دائم"، مشيراً الى أن "مهمّة الأفران هي صناعة الخبز وليس توفير الطحين". وقال: "نريد ايصال رغيف الخبز الى المواطن بأسرع وقت ، ونطالب وزارة الاقتصاد ان تكون هناك خلية أزمة لتأمين القمح لكل المطاحن وخاصة في منطقة البقاع. طالبنا منذ البداية بأن تكون هناك رقابة مشددة على المطاحن والافران". ومحاسبة المخالفين، والموضوع بحاجة الى متابعة، ونحن لسنا هواة اضراب بل نضع يدنا بيد وزارة الاقتصاد والوزير لتحسين هذا الوضع المرير
وأردف: "تبلغنا من مطاحن الجنوب الكبرى التي توزّع اكبر كمية من الطحين الى المناطق أن اليوم هو آخر يوم تسليم". وختم: "في 15 من الشهر الجاري، تصل باخرة تبلغ حمولتها 25 الف طن من الطحين وهي بحاجة الى 5 ايام لاجراء التحاليل لحمولتها"، مؤكّداً أن ليس هناك انقطاع للخبز في لبنان انما هو تقنين فقط.
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