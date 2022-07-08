27
o
بيروت
33
o
طرابلس
27
o
صور
31
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
30
o
النبطية
25
o
زحلة
31
o
بعلبك
17
o
بشري
28
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
لا بعد واحداً لدور المقاومة
Lebanon 24
08-07-2022
|
22:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب رفيق خوري في "نداء الوطن": أن مواجهة إسرائيل ليست البعد الوحيد لدور المقاومة الإسلامية في لبنان. ولم تكن كذلك حتى عندما قام "حزب الله" بعمليات مقاومة ناجحة أجبرت المحتل على الإنسحاب من الجنوب اللبناني. ولا فصل بين هذا البعد وبين ثلاثة أبعاد أخرى: بعد محلي قوامه الإمساك بمفاصل السلطة من دون توليها بشكل كامل، وضرب أية إنتفاضة شعبية سلمية كما حدث في "ثورة 17 تشرين"، وحراسة التركيبة السياسية الفاسدة، بصرف النظر عن الدوافع. بعد إقليمي هو العمل ضمن "جبهة المقاومة" التي وصفتها صحيفة "كيهان" بأنها "أهم إنجاز لثورة الخميني" تضم مجموعة من "أحزاب الله" بأسماء مختلفة في العراق وسوريا واليمن ولبنان، مرتبطة بفيلق القدس والمشروع الإقليمي الإيراني. وبعد دولي هو المساهمة في المجهود الإيراني لإخراج أميركا من "غرب آسيا".
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد إصابته بمرض "التصلب اللويحي"... وسام صليبا يكشف: الصحة تتراجع شيئًا فشيئًا
Lebanon 24
بعد إصابته بمرض "التصلب اللويحي"... وسام صليبا يكشف: الصحة تتراجع شيئًا فشيئًا
09:55 | 2022-07-08
08/07/2022 09:55:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 8 سنوات.. مذيع الـ mtv الشهير يعلن تركه المحطة بكلمات مؤثرة (صورة)
Lebanon 24
بعد 8 سنوات.. مذيع الـ mtv الشهير يعلن تركه المحطة بكلمات مؤثرة (صورة)
04:36 | 2022-07-08
08/07/2022 04:36:15
Lebanon 24
Lebanon 24
سيارة لاحقتها... إبنة هيفا وهبي تتعرض للضرب: "ما بكون إسمي زينب إذا ما تعاقبتوا" (صورة)
Lebanon 24
سيارة لاحقتها... إبنة هيفا وهبي تتعرض للضرب: "ما بكون إسمي زينب إذا ما تعاقبتوا" (صورة)
13:18 | 2022-07-08
08/07/2022 01:18:30
Lebanon 24
Lebanon 24
إدخال ممثلة شابة إلى العناية المركزة... أُصيبت بجلطتين في القلب والرئة! (صورة)
Lebanon 24
إدخال ممثلة شابة إلى العناية المركزة... أُصيبت بجلطتين في القلب والرئة! (صورة)
05:49 | 2022-07-08
08/07/2022 05:49:12
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير يتّصل بالمواطنين... ما القصة؟
Lebanon 24
وزير يتّصل بالمواطنين... ما القصة؟
08:24 | 2022-07-08
08/07/2022 08:24:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
04:14 | 2022-07-09
طقسُ "العيد" في لبنان.. هل من "مفاجآت" جويّة؟
04:06 | 2022-07-09
داخل سجن رومية.. هذا ما حصل صباح اليوم (صور)
04:04 | 2022-07-09
صباح عيد الاضحى.. جريمة مروّعة تهز طرابلس (صورة)
04:00 | 2022-07-09
الحب في زمن الدولار... "يلا عقبالكن"
03:54 | 2022-07-09
مشهدٌ مؤثر أثناء إخماد حريق زفتا.. شاهدوا صورة بـ"ألف كلمة"!
03:53 | 2022-07-09
شيخ العقل أمّ صلاة الأضحى في شانيه: التغيير الحقيقي يبدأ بالإصلاح
فيديو
لأول مرة منذ 11 عاماً.. الأسد يزور حلب وظهور لافت لزوجته أسماء وأولاده (صور وفيديو)
Lebanon 24
لأول مرة منذ 11 عاماً.. الأسد يزور حلب وظهور لافت لزوجته أسماء وأولاده (صور وفيديو)
23:00 | 2022-07-08
09/07/2022 11:23:35
Lebanon 24
Lebanon 24
مُشتبه بعلاقته بحزب الله: أميركا تتسلم اليوم لبنانياً ينشط بغسيل الأموال في 4 قارات.. من هو؟ (فيديو)
Lebanon 24
مُشتبه بعلاقته بحزب الله: أميركا تتسلم اليوم لبنانياً ينشط بغسيل الأموال في 4 قارات.. من هو؟ (فيديو)
00:44 | 2022-07-08
09/07/2022 11:23:35
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل عيد الاضحى... عادات غريبة مع البقر في هذا البلاد (فيديو)
Lebanon 24
قبل عيد الاضحى... عادات غريبة مع البقر في هذا البلاد (فيديو)
16:00 | 2022-07-05
09/07/2022 11:23:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact