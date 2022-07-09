أضحى مبارك من "لبنان24" إلى جميع اللبنانيين

على رغم الظروف الصعبة والقاسية التي يعيشها الوطن يتقدم "لبنان24" من جميع اللبنانيين عموماً والمسلمين خصوصاً بالتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلا الله تعالى أن تحلّ بركة العيد على بلدنا المعذب، وأن تتبلسم جراحاته الثخينة، وأن يتمكن اللبنانيون من اجتياز هذه المرحلة المصيرية والخطيرة بأقل أضرار ممكنة، وأن يتمّكن المسؤولون من تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن، تمهيدًا لليوم الذي تتحقق فيه آمال جميع اللبنانيين وتنقشع الغمامة السوداء عن سماء الوطن، والخروج من هذا الواقع المأزوم وولوج عتبة الاستقرار بكافة اشكاله، فينعم المواطنون بطعم العيد ومعانيه الروحية، حيث تتقدم التضحية بالمصالح الخاصة على التضحية بمصالح الوطن.

كل عام ولبنان بألف خير.