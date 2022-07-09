هل بدأ "حرق الأسماء"؟

ازدادت وتيرة النقاش السياسي في أروقة الأحزاب بشأن انتخابات رئاسة الجمهوريّة، وبدا واضحاً أن هناك اهتماماً بمختلف الأسماء المطروحة لاسيما مع اقترابِ مرحلة الإستحقاق الرئاسي اعتباراً من 1 أيلول المُقبل.

يقولُ مسؤول سياسي سابق كانَ له دورٌ بارز مع أحد الرموز السياسيين البارزين" إنّ الحديثَ عن ترشيح بعض الأقطاب يجعلنا نتوقف قليلاً عند أمرٍ واحد: هل هُم مرشحون حقاً ويريدون الدخول إلى قصر بعبدا وسط انهيارٍ تام؟ هل بعض هؤلاء الأقطاب هم مرشحون حقاً للرئاسة أم أن عملية "حرق الأسماء" بدأت قبل دخول الإستحقاق المراحل الجديّة الفعليّة"؟