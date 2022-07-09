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لبنان

خذوا أسرارهم من "إعلامهم"!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
09-07-2022 | 02:15
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فوجئ بعض الأوساط السياسية بكلام أحد الإعلاميين المعروفين بقربه من التوجّه الأميركي في المنطقة ولبنان عندما أطلّ مؤخرًا على إحدى شاشات التلفزة ليدلي بدلوه في ما خصّ المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود البحرية، خصوصًا عندما تطرق إلى موضوع تحليق مسيرّات "حزب الله" فوق حقل "كاريش" في شكل إيجابي، الأمر الذي إعتبره البعض مؤشرًا له دلالات حصرية  إلى مدى جدّية واشنطن في وساطتها عبر موفدها آموس هوكشتاين

حتى أن بعض المعلقين الظرفاء قال: خذوا أسرارهم من "إعلامهم". 

يّذكر أن إطلالة الإعلامي المعروف جاءت على أثر زيارة قام بها مؤخرًا للولايات المتحدة الأميركية

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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