Advertisement

لبنان

العثور على جثة داخل أحد منازل تربل... إليكم التفاصيل

Lebanon 24
09-07-2022 | 02:10
A-
A+
Doc-P-969746-637929547821257471.jpg
Doc-P-969746-637929547821257471.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفاد مندوب "لبنان 24" عن العثور على المواطن ب.ذ.، وهو عسكري متقاعد، مشنوقاً داخل منزله في بلدة تربل في الشمال.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
حانوتية تعترف ببيع ما لا يقل عن 12 جثة مقابل النقود بدلًا من حرقها
lebanon 24
09/07/2022 15:51:48 Lebanon 24 Lebanon 24
جثة على شاطئ السكسكية الزهراني.. اليكم التفاصيل
lebanon 24
09/07/2022 15:51:48 Lebanon 24 Lebanon 24
العثور على جثة إعلامية مختفية منذ عدة أيام
lebanon 24
09/07/2022 15:51:48 Lebanon 24 Lebanon 24
الجثت لمهاجرين يعملون بشكل غير قانوني وجنسياتهم مجهولة (العربية)
lebanon 24
09/07/2022 15:51:48 Lebanon 24 Lebanon 24

جثة

تربل

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:55 | 2022-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:18 | 2022-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:04 | 2022-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:32 | 2022-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:04 | 2022-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2022-07-09
06:19 | 2022-07-09
07:28 | 2022-07-09
08:13 | 2022-07-09
08:10 | 2022-07-09
07:35 | 2022-07-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website