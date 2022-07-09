صلوات عيد الأضحى في طرابلس (صور)

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اقام المؤمنون في طرابلس والميناء صلاة عيد الأضحى، في باحات المدينة ومساجدها منذ الصباح الباكر، وفق مندوب "لبنان 24".ففي منطقة القبة، تجمع المصلون منذ الصباح واقاموا صلاة العيد، كما شهدت منطقة التبانة صلاة العيد عند دوار ابو علي، حيث تجمع المئات وادوا الصلاة.اما في منطقة الميناء، فإمتلأت باحة مسجد الشيخ عفان بالمصلين منذ الفجر.وفي مسجد طينال، شارك في الصلاة عدد من السياسيين والاعلاميين ورجال الدين.