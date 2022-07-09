بشأن السوريين.. هذا ما طلبه لبنان من "مفوضية اللاجئين"

قال وزير المُهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين في حديثٍ عبر إذاعة "صوت لبنان 100.5" إنّ "هناك ضمانات لعودة النّازحين السوريين إلى بلدهم"، وأضاف: "بشأن اللاجئين السياسيين، فقد طلبنا من مفوضية اللاجئين في الأمم المتحدة ترحيلهم إلى بلدٍ ثالث لأن الوضع لم يعد يحتمل".

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وكان شرف الدين أكد في حديثٍ صحفي قبل أيام أنّ "لبنان سيسير بخطة عودة النازحين السوريين الى بلادهم مهما كان موقف مفوضية شؤون اللاجئين"، كاشفاً عن "زيارة رسمية سيقوم بها الى سوريا بعد عيد الأضحى بتكليف من الحكومة للبحث في هذه المسألة مع الجانب السوري".

وشدّد شرف الدين على أنّ "عودة النازحين ستكون آمنة وكريمة"، موضحاً أنها "ستكون على أساس جغرافية المكان، على أن يتم انشاء مراكز إيواء للنازحين ضمن قراهم في سوريا".

ورداً على سؤال حول موقف مفوضية شؤون اللاجئين من الخطة، أشار شرف الدين الى أن "المفوضية لم توافق على عدد من البنود التي تم طرحها ومنها طلب تعليق دفع المساعدات"، موضحاً أن "موقف المفوضية سياسي، وعلى ما يبدو أنها تراجعت عن اللجنة الثلاثيّة التي طالب بها رئيسها".









