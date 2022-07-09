جنبلاط يعتذر عن هذا الأمر!

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أعلنت مفوضية الاعلام في الحزب "التقدّمي الإشتراكي" في بيان، أن "رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط يعتذر عن عدم تقبل التهاني أو تلقي الرسائل أو زيارات التهنئة، لمناسبة عيد الأضحى المبارك بانتظار ان تحل على البلاد أيام افضل من هذه الظروف القاسية والصعبة"، راجياً أن "يعيده الله على لبنان واللبنانيين بالخير والاستقرار".