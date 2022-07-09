جريحان بحادث سير على طريق عام ضهر العين - الكورة

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن سقوط جريحين نتيجة حادث سير ببن سيارتين على طريق عام ضهر العين - الكورة.

وعملت فرق الاسعاف في جهاز الطوارئ والاغاثة على اسعافهم ونقل اصابة الى مستشفى هيكل واخرى الى مستشفى المظلوم في طرابلس للعلاج. Advertisement