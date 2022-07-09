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لبنان

جريحان بحادث سير على طريق عام ضهر العين - الكورة

Lebanon 24
09-07-2022 | 03:44
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن سقوط جريحين نتيجة حادث سير ببن سيارتين على طريق عام ضهر العين - الكورة.
 
وعملت فرق الاسعاف في جهاز الطوارئ والاغاثة على اسعافهم ونقل اصابة الى مستشفى هيكل واخرى الى مستشفى المظلوم في طرابلس للعلاج.
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