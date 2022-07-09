شيخ العقل أمّ صلاة الأضحى في شانيه: التغيير الحقيقي يبدأ بالإصلاح

أمّ شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى المصلين في عيد الأضحى، في مقام المرحوم الشيخ أبو حسين شبلي ابي المنى في بلدة شانيه، بمشاركة جمع من المشايخ والفاعليات الروحية والاجتماعية وأعضاء ومسؤولين من المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز.

بعد الصلاة ألقى أبي المنى خطبة العيد، قال فيها: "إن تضافر الجهود من أجل الخدمة في الحقل العام، والعمل على تحقيق الانجازات التي تنفع الناس يفرض علينا موجبات الالتزام الصادق والشعور بالمسؤولية من باب المحافظة على جوهر التعاليم السامية، ويقيننا أن ما يعرقل إرادة الخير هو التشبث بالأفكار المسبقة والمصالح الضيقة، والركون إلى عصبية الأنانية والتقوقع، وعدم الاكتراث بواقع التشرذم، والاستسلام أمام الأمر الواقع الذي يهيئ عوامل التفرقة والنفور، وما أصعب الغربة بين الأهل والإخوان، وما أوحش النفور بينهم، وهو ما يأباه ضميرنا، وما تأنف منه مشاعرنا، لأنه يناقض مبادىء وخصالا أساسية، هي بمثابة الأصول في تراثنا الإسلامي التوحيدي والوطني الأثيل".

أضاف: "مع إطلالة هذا العيد المبارك، ومع ما يرفعه حجاج بيت الله الحرام والمضحين اليوم على جبل عرفة من دعوات وصلوات، يحدونا الأمل بأن يبادر السياسيون والمسؤولون، بمثل هذا الحج والقصد ومثل تلك التضحية، وكل من موقعه، سعيا دون كلل، وطوافا دائما وتلبية مندفعة ورميا بعيدا لجمار الحقد ونحرا وقتلا للضغائن، وحصرا للخلافات والمناكفات، وردما للغة التصعيد والمنافرة التي سئمها اللبنانيون، وبحثا صادقا عن السبل الناجعة لمعالجة قضايا الناس المعيشية التي هي أولى الأولويات. من أجل تحقيق هذا الأمل المنشود، وغاية هذا العيد المبارك، يطيب لنا أن نقدم الأضاحي المرجوة وأن ندعو الجميع للتضحية من أجل خير أنفسنا وخير الوطن: فلنضح بالشهوات والأهواء، مرتفعين بنوايانا وأقوالنا وأفعالنا إلى ما هو أسمى وأرقى لتحقيق إنسانيتنا وبلوغ غاية وجودنا. ولنضح بأنانياتنا ونزعاتنا الذاتية ونزاعاتنا الفردية والاجتماعية من أجل قيام مجتمع الفضيلة والخير والرحمة والمعروف. ولنقدم الأضاحي من أجل لبنان وشعبه المكسور، ومن أجل خلاص الوطن وإنقاذ ما تبقى لدى اللبنانيين من أمل. وليضح المسؤولون برغباتهم ومشاريعهم الفئوية والطائفية من أجل مشروع الدولة الذي طال انتظاره. وليضح الرئيس تلو الرئيس، والوزير والنائب وكل صاحب كرسي في هذه الدولة ببعض مما يشتهونه ويتناحرون عليه من أجل تأمين حاجة صحية أو تعليمية أو سكنية أو معيشية لأناس أصبحوا على حافة الهاوية، وبعض كبار القوم لا يأبهون. ولنضح جميعنا بكل ما يسيء إلى علاقات لبنان الطيبة مع أشقائه العرب ومع أصدقائه في المنطقة والعالم، ففي ذلك سبيل لبلوغ العيد وخلاص لبنان".

وتابع: "إن مسؤولية التدهور الاقتصادي والانهيار العام تقع على عاتق أهل الحكم والسلطة الذين أوصلوا البلاد إلى ما وصلت إليه، وأولئك الذين ما زالوا يعيقون مسيرة الإصلاح وتيسير أمر الدولة، ويضعون الشروط التعجيزية أمام تشكيل الحكومة، والذين ينامون ملء أعينهم أو يغطون في سبات عميق، في حين تتضاعف المآسي الاجتماعية وتشتد الأزمات المعيشية، وتتفاقم أزمة المودعين فيجبرون على سحب أموالهم بالسعر المتدني غصبا عنهم، وكخيار لا مفر منه، وذلك في سرقة موصوفة لأموالهم، ومؤسسات الدولة تترهل وتقفل أبوابها وخدماتها في وجه طالبيها ولا تقوى على مواجهة الازمات وحل مشاكل المواطنين، مما يشكل خطرا على مستقبل الدولة وثقة الناس بالوطن".

وسأل: "ألا يفترض بالقادة المسؤولين اجتراح الحلول والمخارج لهذه الأزمات، للتخفيف مما يعانيه اللبنانيون من ألم وضيقة، وما يواجهونه من مآس اقتصادية ومعيشية واجتماعية وصحية وتعليمية؟ ألا يجدر بهم التزام روحية الدستور والتضامن لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية؟ فلبنان التراث والتنوع والحرية والعيش المشترك والوحدة، لبنان التاريخ والحضارة والعروبة والانفتاح، لبنان المحبة والرحمة والأخوة جدير بالوفاء ويستحق التضحية لإنقاذه من خطر وجودي يهدد مستقبله، والتغيير الحقيقي الذي يرجوه شبابنا يكون بالإصلاح وإنقاذ ما تبقى من مؤسسات وقيم أخلاقية ووطنية، وليس بهدم ما تبقى".

وقال: "العيد الكبير معناه العودة إلى الذات ومراجعتها ومساءلتها والنهوض بقواها الحية، فعسى أن ندرك معناه ونسعى إلى تحقيقه، وعسى أن يحمل العيد في طياته الأمل، وأن تحمل هذه الأيام المباركة في ثناياها الخير للبنانيين جميعا وللعرب والمسلمين، إذا ما راجعوا أنفسهم واستنهضوا قواهم وطردوا من دواخلهم ما يقلقهم وما يفسد الود بينهم، واندفعوا معا في سبيل تثبيت عيشهم المشترك وتضامنهم المأمول لصون وطنهم وحفظ أمتهم".

وختم: "إنه رجاء الأضحى، وإنه تعالى السميع المجيب، لا رجاء إلا به، ولا ملجأ إلا إليه، وله الحمد في كل بدء وختام. أضحى مبارك".