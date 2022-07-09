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لبنان

طقسُ "العيد" في لبنان.. هل من "مفاجآت" جويّة؟

Lebanon 24
09-07-2022 | 04:14
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أصدرت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان، نشرة الطقس، وجاء فيها:
 
الحالة العامّة:

طقس صيفي رطب، معتاد يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط خلال الأيام القليلة القادمة مع درجات حرارة قصوى دون معدلاتها الموسمية على الساحل.
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معدل درجات الحرارة لشهر تموز على الساحل يتراوح ما بين 24 و32 درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

السبت: غائم جزئياً الى قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة كما يتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة وتنشط الرياح أحياناً.

الأحد: غائم جزئياً مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية مترافقة برياح ناشطة أحياناً وضباب محلي على المرتفعات .

الإثنين: قليل الغيوم اجمالاً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية وانخفاضها بشكل بسيط على الجبال وفي الداخل.

الثلاثاء: قليل الغيوم وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل واستقرارها على الساحل.
 
 
 
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