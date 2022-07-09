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لبنان
طقسُ "العيد" في لبنان.. هل من "مفاجآت" جويّة؟
Lebanon 24
09-07-2022
|
04:14
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أصدرت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان، نشرة الطقس، وجاء فيها:
الحالة العامّة:
طقس صيفي رطب، معتاد يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط خلال الأيام القليلة القادمة مع درجات حرارة قصوى دون معدلاتها الموسمية على الساحل.
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معدل درجات الحرارة لشهر تموز على الساحل يتراوح ما بين 24 و32 درجة.
الطقس المتوقع في لبنان:
السبت:
غائم جزئياً الى قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة كما يتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة وتنشط الرياح أحياناً.
الأحد:
غائم جزئياً مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية مترافقة برياح ناشطة أحياناً وضباب محلي على المرتفعات .
الإثنين:
قليل الغيوم اجمالاً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية وانخفاضها بشكل بسيط على الجبال وفي الداخل.
الثلاثاء:
قليل الغيوم وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل واستقرارها على الساحل.
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