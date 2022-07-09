طقسُ "العيد" في لبنان.. هل من "مفاجآت" جويّة؟

أصدرت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان، نشرة الطقس، وجاء فيها:

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طقس صيفي رطب، معتاد يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط خلال الأيام القليلة القادمة مع درجات حرارة قصوى دون معدلاتها الموسمية على الساحل.معدل درجات الحرارة لشهر تموز على الساحل يتراوح ما بين 24 و32 درجة.غائم جزئياً الى قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة كما يتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة وتنشط الرياح أحياناً.غائم جزئياً مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية مترافقة برياح ناشطة أحياناً وضباب محلي على المرتفعات .قليل الغيوم اجمالاً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية وانخفاضها بشكل بسيط على الجبال وفي الداخل.قليل الغيوم وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل واستقرارها على الساحل.