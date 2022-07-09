سجيع عطية: لا حكومة قريبة ولا انتخابات رئاسية

أكد النائب سجيع عطية أنه "لا حكومة قريبة ولا حتى هناك انتخابات رئاسية في القريب العاجل، فلا معطيات حتى الساعة تشير إلى ذلك ولاسيما أن المجلس النيابي مقسوم ومشتت، كما أنه لا يوجد أي توافق أو تسوية دولية، ولا حتى من تنازلات في الداخل من قبل السياسيين".

وفي حديث عبر "صوت كل لبنان"، حمّل عطية المسؤولية الكبرى للشعب، لأنه منح الثقة مجددا للأشخاص أنفسهم، بدلا من اختيار أشخاص جدد وتحقيق تغيير إيجابي.

واعتبر أن "البلاد في مرحلة حصار أميركي، مفاده إما القيام بتسوية وإما الانهيار"، موضحا أن "الحل يكمن في القيام بتسوية، والتي ستتيح للبلاد إمكان التنقيب عن النفط، وإمكان استجرار الغاز من سوريا، مصر والأردن، كذلك إمكان أن يسهل البنك الدولي عملية تقديم دين أو قسط للقيام بالكلفة التشغيلية للمعامل الموجودة في البلاد".

وفي موضوع الخلافات السياسية في الداخل، أشار عطية إلى أن "المشكلة الأساسية في لبنان تكمن في نظامه الطائفي، حيث أن كل جهة لا تريد التنازل عن حصتها".