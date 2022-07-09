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لبنان

أطلق النار باتجاه عدة مراكز عسكرية وأحد المساجد.. وهذا كان مصيره

Lebanon 24
09-07-2022 | 05:38
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 8/ 7/ 2022 أوقفت قوة من الجيش المواطن (ط.ح) خلال عملية دهم منزله في بلدة جلالا ـــــ البقاع المطلوب بموجب عدة مذكرات لإقدامه بتاريخ 5/ 6/ 2022 مع مجموعة من الأشخاص على إطلاق النار باتجاه دورية كانت تدهم منازل مطلوبين ما أدى إلى استشهاد عسكري وإصابة آخرين، وقيامه بإطلاق النار في أوقات سابقة باتجاه عدة مراكز عسكرية وأحد المساجد وإلقاء رمانة يدوية باتجاهه. وقد ضُبط داخل منزله سلاح حربي وذخائر عائدة له، إضافة إلى١٥ كيلو غراماً من حشيشة الكيف وكمية من حبوب الكبتاغون وحبوب مخدرة أخرى.
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سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق باشراف القضاء المختص.
 
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