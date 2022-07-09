قاووق: رسالة المُسيرات كانت سريعة المفعول

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اعتبر عضو المجلس المركزي في "حزب الله" الشيخ نبيل قاووق، أن "لبنان أصبح بمعادلات وتضحيات وإنجازات المقاومة طيلة الأربعين عاما، الأكثر منعة في المنطقة أمام العدو الإسرائيلي"، مشددا على أن "المقاومة اليوم كنز استراتيجي ودرع لبنان وعنوان مجده، وهي قامت بواجبها بما يخدم مصلحة اللبنانيين وحفظ كرامتهم وثرواتهم".وأشار خلال رعايته احتفال في الخيام إلى أن "رسالة المسيرات كانت في المكان والوقت المناسبين، وكانت سريعة المفعول، وهي رسالة وطنية مئة بالمئة، وكانت لبنانية بأهدافها، وليست مرتبطة بمفاوضات إيرانية ولا بزيارات أميركية".وأشار إلى أن "المسيرات أدخلت العدو الإسرائيلي في معادلات وحسابات جديدة، وما بعد المسيرات ليس كما قبلها، وأن مستوى غيظ العدو وأدواته من مسيرات المقاومة دليل على صحة موقف المقاومة".وختم: "إن مواقف المسؤولين يجب أن تعزز موقع لبنان التفاوضي ويقطع الطريق على تدخلات وإملاءات السفارات، لأنه عندما تكون ثروات لبنان مهددة من العدو، فليس مسموحا الخضوع لسفير ولا لسفيرة، أيا كان هذا السفير، وأيا كانت تلك السفيرة".