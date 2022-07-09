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لبنان
بمناسبة الأضحى.. الكهرباء 24/24 في هذه المنطقة!
Lebanon 24
09-07-2022
|
06:25
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أعلنت شركة "بيبلوس للتعهدات الكهربائية" التابعة لإمتياز كهرباء جبيل في بيان، أنه "لمناسبة عيد الاضحى المبارك، سيتم تأمين التيار الكهربائي للمنطقة السياحية والتجارية في جبيل 24/24 ساعة.
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