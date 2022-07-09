في هذه المنطقة... احتراق دراجة نارية (صورة)

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اندلاع حريق في دراجة نارية في منطقة القلمون، وذلك أثناء قيادتها من قبل عامل "الديليفري" ونقله للفحم المشتعل الخاص بالنرجيلة.

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