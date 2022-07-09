من سيختار "حزب الكتائب" لرئاسة الجمهورية؟ نائب يُجيب ويكشف

أكد النائب الياس حنكش أن "مبدأ المحاصصة هو الذي أدخل البلد بالحائط"، مشيراً إلى أن "هناك فرصة اليوم رغم الإفلاس وتدهور الدولة لتغيير النهج والمقاربة وطريقة التعاطي بالشأن العام".

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وفي حديثٍ عبر إذاعة "لبنان الحر"، قال حنكش: "نحن بحاجة لحكومة وأن نعطي أملاً للشعب وثقة للمجتمع الدولي. لقد مرّ شهران على الإنتخابات النيابية، ويجب أن نكون جميعاً موحدين تحت عنوان كتلة إنقاذية كناية عن علاقة تنسيقية بين كل القوى المستقلة والسيادية".

وتابع: "لا نقطة بيضاء في هذا العهد وليس وحده من يتحمل المسؤولية فقد ورث تراكم سياسات سيئة سابقة لكن المشكلة انه شارك بكل شيء وقام بعكس ما طالب به والتقلبات السياسية والتناقضات بالعلاقات كاتفاقية معراب وعلاقته برئيس مجلس النواب نبيه بري اوصلت البلد الى هنا".