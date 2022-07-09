غداء يجمع باسيل بأحد النواب المستقلّين.. من هو؟

عُقد لقاء بين رئيس" التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل والنائب فريد هيكل الخازن في منزل باسيل في اللقلوق، تخللته مأدبة غداء.



ووفقاً لبيان صادر عن مكتب الخازن الإعلامي، فقد جرى خلال اللقاء بحثٌ في الاستحقاقات الدستورية المقبلة وكيفية تعاون القوى السياسية وانفتاحها على بعضها لاخراج لبنان من الازمة التي يتخبّط بها.

Advertisement