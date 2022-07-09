تطوّر بشأن التغذية من المولدات.. ما جديدها؟

عمد أصحاب عددٍ من المولدات إلى رفع ساعات التغذية التي يقدمونها اعتباراً من مساء، أمس الجمعة، وذلك تزامناً مع مناسبة عيد الأضحى.

وتبيّن أنّ مشتركين في العديد من المناطق تبلغوا هذا الأمر من أصحاب المولدات، إذ تبين أن ساعات التغذية ازدادت بمعدل 4 ساعات إضافيّة.