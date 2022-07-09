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لبنان

تطوّر بشأن التغذية من المولدات.. ما جديدها؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
09-07-2022 | 07:28
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عمد أصحاب عددٍ من المولدات إلى رفع ساعات التغذية التي يقدمونها اعتباراً من مساء، أمس الجمعة، وذلك تزامناً مع مناسبة عيد الأضحى.
وتبيّن أنّ مشتركين في العديد من المناطق تبلغوا هذا الأمر من أصحاب المولدات، إذ تبين أن ساعات التغذية ازدادت بمعدل 4 ساعات إضافيّة.
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المصدر: خاص "لبنان 24"

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