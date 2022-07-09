سقوط أسقف بعض الطوابق... عمليات الاطفاء مستمرة في معمل "قبلان للسجاد" (صور)

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن سقوط أجزاء من سقف الطابقين الثاني والثالث في معمل" قبلان للسجاد" في زفتا، أثناء محاولة إخماد النيران بداخله، ولا معلومات عن وقوع إصابات.

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