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لبنان

سقوط أسقف بعض الطوابق... عمليات الاطفاء مستمرة في معمل "قبلان للسجاد" (صور)

Lebanon 24
09-07-2022 | 07:33
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن سقوط أجزاء من سقف الطابقين الثاني والثالث في معمل" قبلان للسجاد" في زفتا، أثناء محاولة إخماد النيران بداخله، ولا معلومات عن وقوع إصابات.
 
 
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معمل قبلا للسجاد

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