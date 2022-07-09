طفلة تنجو من الموت بأعجوبة في الضنية.. هذا ما حصل معها

أصيبت طفلة بجروحٍ في مختلف أنحاء الجسم، نتيجة تعرضها لحادثة سقوط من شرفة منزل في الطبقة الثانية بمحلة بيت جيدة في بلدة عاصون ـ الضنية.



وعملت فرق الإسعاف في جهاز الطوارئ والإغاثة على إسعافها ونقلها إلى مستشفى طرابلس الحكومي لتلقي العلاج.

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