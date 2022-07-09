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لبنان

طفلة تنجو من الموت بأعجوبة في الضنية.. هذا ما حصل معها

Lebanon 24
09-07-2022 | 07:35
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أصيبت طفلة بجروحٍ في مختلف أنحاء الجسم، نتيجة تعرضها لحادثة سقوط من شرفة منزل في الطبقة الثانية بمحلة بيت جيدة في بلدة عاصون ـ الضنية.

وعملت فرق الإسعاف في جهاز الطوارئ والإغاثة على إسعافها ونقلها إلى مستشفى طرابلس الحكومي لتلقي العلاج.
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