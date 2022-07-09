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لبنان

بوشكيان بعد تفقده حريق زفتا: رجال الدفاع المدني يقدمون أكبر من مجهودهم

Lebanon 24
09-07-2022 | 08:10
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تفقد وزير الصناعة جورج بوشكيان، بعد ظهر اليوم، عمليات اطفاء الحريق المندلع منذ عصر أمس، والمستمرة في معمل قبلان للسجاد في بلدة زفتا الجنوبية.

وألتقى بوشكيان صاحب المعمل حسين قبلان ومسؤولي فرق الاطفاء، واطلع منهم على الصعوبات التي تواجههم في عملية إخماد النيران، بسبب وجود كميات من المواد الكيماوية المستخدمة في عملية تصنيع السجاد والموكيت.
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وقال بوشكيان بعد الجولة: "للاسف الحادثة حصلت في أيام العيد، لا أضرار جسدية والحمدلله ونسأل الله أن يعوض على الحاج قبلان، ونحن كوزارة نتشدد في اتخاذ اجراءات السلامة العامة للحفاظ على مصانعنا، وعلمت أن هذه الاجراءات كانت متخذة بشكل كامل هنا في معمل قبلان، ولكن يبدو أنه حصل احتكاك كهربائي نتج منه هذا الحريق".

واكد "أننا نتشدد في اتخاذ الاجراءات بالنسبة الى السلامة العامة في كافة التراخيص المعطاة لهذه المنشآت الصناعية، وخصوصا اذا ما وجدت المواد الكيماوية في عمليات التصنيع، الحوادث قابلة أن تحصل في كثير من الظروف، وفي كل العالم والمهم اليوم أن نعمل على إخماد الحريق في المعمل، هذا المعمل "النساجون اللبنانيون" الذي هو جزء من تاريخنا وتراثنا والجميع متعلق به، وكما اخبرني الحاج قبلان ان البناء هنا تم تشييده من أيام الاحتلال الاسرائيلي، وهذا يعكس تعلقه وتمسكه بهذه الارض وتأمين فرص عمل لابنائها، ونحن كوزارة سنقدم المساعدة قدر امكاناتنا، ولا بد أن نشكر عناصر الدفاع المدني على ما يقوم من جهد جبار منذ يوم أمس، ومن هنا أناشد بلديات المنطقة واتحاد البلديات تزويد الدفاع المدني بالمياه، لدينا مشكلة في تأمين المياه، ولاحظت أن آليات الدفاع المدني تستقدم من بيروت ايضا للمساعدة، وهذا يدل على مدى التفاني والعمل والعطاء الذي يقوم به رجال الدفاع المدني، يقدمون أكبر من مجهودهم ويستحقون كل التقدير والشكر".
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