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لبنان

حريق كبير في حرج صنوبر جبل الرويس في الشقيف

Lebanon 24
09-07-2022 | 08:13
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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" في النبطية، بأن حريقا كبيرا شب بعد ظهر اليوم في جبل الرويس - الشقيف في مدينة النبطية، وأتت النيران على مساحات من أشجار الصنوبر والأعشاب. وتساهم حرارة الطقس في تمدد النيران باتجاه المنازل السكنية.
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جبل الرويس

الشقيف

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