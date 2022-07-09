المرتضى: منروح كتير ومنغيب كتير ومنرجع ع دراج بعلبك

"منروح كتير ومنغيب كتير ومنرجع ع دراج بعلبك"
مشكورة جدا السيدة نايلة دو فريج ولجنة مهرجانات بعلبك وبخاصة الاستاذ جان لوي مانغي على جهودهم الجبارة التي جعلت بعلبك تستعيد يوم امس الكثير من سحرها وألقها في امسية تراثية راقية ورصينة احيتها المبدعة سمية بعلبكي والمايسترو لبنان بعلبكي! pic.twitter.com/eJktEbJ5bf
— القاضي محمد وسام المرتضى وزير الثقافة (@JugeMMourtada) July 9, 2022
"منروح كتير ومنغيب كتير ومنرجع ع دراج بعلبك"
مشكورة جدا السيدة نايلة دو فريج ولجنة مهرجانات بعلبك وبخاصة الاستاذ جان لوي مانغي على جهودهم الجبارة التي جعلت بعلبك تستعيد يوم امس الكثير من سحرها وألقها في امسية تراثية راقية ورصينة احيتها المبدعة سمية بعلبكي والمايسترو لبنان بعلبكي! pic.twitter.com/eJktEbJ5bf