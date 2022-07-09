المرتضى: منروح كتير ومنغيب كتير ومنرجع ع دراج بعلبك

غرد وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى على حسابه في "تويتر" عن مهرجانات بعلبك: "منروح كتير ومنغيب كتير ومنرجع ع دراج بعلبك".

مشكورة جدا السيدة نايلة دو فريج ولجنة مهرجانات بعلبك وبخاصة الاستاذ جان لوي مانغي على جهودهم الجبارة التي جعلت بعلبك تستعيد يوم امس الكثير من سحرها وألقها في امسية تراثية راقية ورصينة أحيتها المبدعة سمية بعلبكي والمايسترو لبنان بعلبكي! ".

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