سويف: ليكن هذا العيد محطة يضع فيه كل مسؤول مصلحة لبنان فوق مصلحته

هنأ رئيس أساقفة أبرشية طرابلس المارونية المطران يوسف سويف، اللبنانيين بعامة والمسلمين بخاصة بعيد الاضحى، سائلا الله أن "يعيده على الجميع بالصحة والفرح وراحة البال والرجاء".



وقال: "نرفع الصلاة ليكون هذا العيد محطة يعود فيه كل مسؤول وكل مواطن إلى ذاته فيضع مصلحة لبنان العليا فوق كل مصلحة خاصة وضيقة، ويضحي بأنانيته لخير الجميع وينظر برجاء متجدد نحو الوطن الموجوع والمتألم. فالعيد هو تجديد الرجاء الذي ينبع من الله الى قلب الإنسان".

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