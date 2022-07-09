وزارة الخارجية أدانت اغتيال رئيس الوزراء الياباني الأسبق شينزو ابي

صدر عن وزارة الخارجية والمغتربين البيان التالي:

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تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات اغتيال رئيس الوزراء الياباني الأسبق شينزو ابي.أودت هذه الجريمة بحياة احد كبار الشخصيات اليابانية والعالمية صاحب البصمات المتميزة في كافة المحافل الدولية وفي ارساء قواعد القانون الدولي .وقد شكل إغتياله خسارة ليس للشعب الياباني الصديق فقط بل لكافة الأسرة الدولية.كان الراحل الكبير صديقا للبنان ولشعبه بصفته عضوا" في لجنة الصداقة البرلمانية اليابانية-اللبنانية، وسبق أن زار لبنان بصفته هذه.تتوجه وزارة الخارجية والمغتربين بأصدق عبارات المواساة لجلالة الامبراطور والحكومة والشعب الياباني وتخص عائلته بأحر التعازي.